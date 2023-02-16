Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»

Сбер улучшил бесплатный сервис «Автонакопление» в СберБанк Онлайн. Если раньше на счёт в разное время автоматически поступали даже небольшие суммы, то сейчас сервис объединяет все мелкие операции и переводит деньги, как только сумма превышает 100 рублей.
«Автонакопление» — простой, удобный и надёжный сервис для всех, кто хочет откладывать регулярно и дисциплинированно. Достаточно выбрать оптимальную механику — и останется только наблюдать, как растёт сумма на счёте. Ведь деньги будут перечисляться на выбранный счёт автоматически. Остановить или скорректировать услугу можно в любой момент.
Копить можно в пяти вариантах:
Сервисы управления личными финансами (PFM — Personal Finance Management) помогают людям улучшать их финансовое здоровье и прививать полезные привычки. Помимо «Автонакопления», в сервисы PFM в СберБанк Онлайн входят:
Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:
Заниматься личными финансами — непростая задача, но мы в PFM знаем, как это важно для благополучия клиентов. Именно поэтому мы создаём сервисы, которые упрощают процесс управления своими деньгами и снимают лишнюю нагрузку. Сервис «Автонакопление» облегчает рутину накопления с помощью автоматизированного процесса. Деньги просто копятся за вас, а сохранённые силы, мотивацию и время можно потратить на себя и близких. В сервисе уже открыто 2,7 млн копилок. Чаще всего клиенты пользуются механиками «По расписанию» и «Процент от расходов». А открытых «Автонакоплений» стало на 7% больше с начала прошлого года.