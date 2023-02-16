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Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»

16 февраля 2023 10:59
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Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»

Сбер улучшил бесплатный сервис «Автонакопление» в СберБанк Онлайн. Если раньше на счёт в разное время автоматически поступали даже небольшие суммы, то сейчас сервис объединяет все мелкие операции и переводит деньги, как только сумма превышает 100 рублей.

«Автонакопление» — простой, удобный и надёжный сервис для всех, кто хочет откладывать регулярно и дисциплинированно. Достаточно выбрать оптимальную механику — и останется только наблюдать, как растёт сумма на счёте. Ведь деньги будут перечисляться на выбранный счёт автоматически. Остановить или скорректировать услугу можно в любой момент.

Копить можно в пяти вариантах:

  • «По расписанию» (на счёт поступает фиксированная сумма);
  • «Процент от доходов»;
  • «Процент от расходов»;
  • «Копилка для сдачи» (при оплате картой сумма покупки округляется в большую сторону, а разница перечисляется на счёт);
  • «52 недели» (каждую неделю копилка автоматически переводит на выбранный счёт немного больше, чем в прошлую).

Сервисы управления личными финансами (PFM — Personal Finance Management) помогают людям улучшать их финансовое здоровье и прививать полезные привычки. Помимо «Автонакопления», в сервисы PFM в СберБанк Онлайн входят:

  • «Анализ финансов» — чтобы увидеть расходы и доходы по категориям и понять, куда уходят деньги (пользуется 57 млн человек);
  • «Всего средств» — оценить свой капитал, увидеть историю его формирования, проанализировать активы и получить советы по их защите (пользуется 25 млн человек);
  • «Бюджет» — взять расходы под контроль и установить план трат;
  • «Цели» — накопить на путешествие, обучение или крупную покупку либо отложить деньги в конверты;
  • «Советы» — получать персональные подсказки с наиболее оптимальными и полезными решениями для ваших финансов;
  • «Календарь» — спланировать будущие доходы от вложенных средств;
  • «Виртуальный ассистент в личных финансах» — управлять своими деньгами с помощью виртуальных ассистентов Салют.

Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:

Заниматься личными финансами — непростая задача, но мы в PFM знаем, как это важно для благополучия клиентов. Именно поэтому мы создаём сервисы, которые упрощают процесс управления своими деньгами и снимают лишнюю нагрузку. Сервис «Автонакопление» облегчает рутину накопления с помощью автоматизированного процесса. Деньги просто копятся за вас, а сохранённые силы, мотивацию и время можно потратить на себя и близких. В сервисе уже открыто 2,7 млн копилок. Чаще всего клиенты пользуются механиками «По расписанию» и «Процент от расходов». А открытых «Автонакоплений» стало на 7% больше с начала прошлого года.

Теги: СберБанк

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