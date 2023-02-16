Сбер усовершенствовал сервис «Автонакопление»

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Сбер улучшил бесплатный сервис «Автонакопление» в СберБанк Онлайн. Если раньше на счёт в разное время автоматически поступали даже небольшие суммы, то сейчас сервис объединяет все мелкие операции и переводит деньги, как только сумма превышает 100 рублей.

«Автонакопление» — простой, удобный и надёжный сервис для всех, кто хочет откладывать регулярно и дисциплинированно. Достаточно выбрать оптимальную механику — и останется только наблюдать, как растёт сумма на счёте. Ведь деньги будут перечисляться на выбранный счёт автоматически. Остановить или скорректировать услугу можно в любой момент.

Копить можно в пяти вариантах:

«По расписанию» (на счёт поступает фиксированная сумма);

(на счёт поступает фиксированная сумма); «Процент от доходов» ;

; «Процент от расходов» ;

; «Копилка для сдачи» (при оплате картой сумма покупки округляется в большую сторону, а разница перечисляется на счёт);

(при оплате картой сумма покупки округляется в большую сторону, а разница перечисляется на счёт); «52 недели» (каждую неделю копилка автоматически переводит на выбранный счёт немного больше, чем в прошлую).

Сервисы управления личными финансами (PFM — Personal Finance Management) помогают людям улучшать их финансовое здоровье и прививать полезные привычки. Помимо «Автонакопления», в сервисы PFM в СберБанк Онлайн входят:

«Анализ финансов» — чтобы увидеть расходы и доходы по категориям и понять, куда уходят деньги (пользуется 57 млн человек);

— чтобы увидеть расходы и доходы по категориям и понять, куда уходят деньги (пользуется 57 млн человек); «Всего средств» — оценить свой капитал, увидеть историю его формирования, проанализировать активы и получить советы по их защите (пользуется 25 млн человек);

— оценить свой капитал, увидеть историю его формирования, проанализировать активы и получить советы по их защите (пользуется 25 млн человек); «Бюджет» — взять расходы под контроль и установить план трат;

— взять расходы под контроль и установить план трат; «Цели» — накопить на путешествие, обучение или крупную покупку либо отложить деньги в конверты;

— накопить на путешествие, обучение или крупную покупку либо отложить деньги в конверты; «Советы» — получать персональные подсказки с наиболее оптимальными и полезными решениями для ваших финансов;

— получать персональные подсказки с наиболее оптимальными и полезными решениями для ваших финансов; «Календарь» — спланировать будущие доходы от вложенных средств;

— спланировать будущие доходы от вложенных средств; «Виртуальный ассистент в личных финансах» — управлять своими деньгами с помощью виртуальных ассистентов Салют.