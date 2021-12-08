Сбер снял ограничения на получение дисконта по ипотеке при подтверждении дохода через ПФР

158

В пресс-службе Сбербанка сообщили об изменении условий при оформлении ипотеки. Теперь при оформлении ипотечного кредита с подтверждением дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России (ПФР) ставка будет снижена вне зависимости от суммы кредита. Скидка распространяется на готовое жилье.

При заказе онлайн выписки в личном кабинете на сайте Домклик через подтверждённую запись на Госуслугах, клиенту не нужно совершать дополнительных действий, банк сам запросит и получит выписку из ПФР за несколько минут.

«Мы стараемся расширять наши программы, которые позволяют заемщикам экономить на покупке жилья в ипотеку. В прошлом месяце мы объявили о скидке на 0,2 п.п. на ипотеку при подтверждении дохода или его части выпиской из ПФР. Но действовало условие, что размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Сейчас мы его сняли», - отметил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.