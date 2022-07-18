Сбер снизил ставку по уже выданной ипотеке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарской области завоевали 10 медалей.
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
Керефов, который, по данным следствия, приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал через даркнет, был арестован 7 июля Люберецким судом Московской области.
Арестованный за наркотики проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО
19 июля в 16:00 музей им. П.В.Алабина откроет выставку авторских кукол Ирины Верхградской.
Предстоящие культурные события недели в СО
В соревнованиях приняли участие свыше 60 сильнейших пляжников страны.
На песчаных кортах Самары завершился третий этап Кубка России по пляжному теннису
Срок приема – до 25 июля.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передать показания приборов учета ГВС
На сегодня при содействии ЦУР Самарской области в нашем регионе развивается проект «Политики новой волны».
В регионе при содействии ЦУР создано более 300 официальных групп муниципалитетов, министерств и личных страниц глав администраций в социальных сетях
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
В Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +35 С
В командных соревнованиях по сабле среди женщин, золотую медаль завоевала фехтовальщица Мария Зинюхина из Самарской области.
В Минске завершился Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию на саблях
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.83
-0.43
EUR 57.89
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
В Тольятти состоялся XV Фестиваль искусств “Тремоло”
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер снизил ставку по уже выданной ипотеке

18 июля 2022 14:03
118
Сбер снизил ставку по уже выданной ипотеке

Сбер снизил ставки по действующим ипотечным кредитам. Данное решение касается ипотеки, оформленной в период с 1 марта по 30 мая 2022 года включительно по ставке 13,9% годовых и выше. Предложением на снижение можно воспользоваться только один раз и только до 15 октября 2022 года.

Чтобы уменьшить ставку, заёмщику необходимо подать заявку на снижение. Сделать это может только основной заёмщик и только в личном кабинете сервиса недвижимости Домклик. Услуга будет доступна для ипотеки, соответствующей требованиям. Для какой ипотеки доступно снижение, как считается новая ставка, а также другие подробности раскрыты в статье на Домклик.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Сбер совершает значительный шаг и снижает ставки по уже выданным ипотечным кредитам. Мы это делаем в интересах клиентов банка, которые оформили ипотеку в период действия высоких ставок. По нашим подсчётам, снижение ставок коснётся 15 тыс. кредитов с остатком долга на общую сумму 29 млрд рублей»

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбер установил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк
18 июля 2022, 11:48
Сбер установил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк
Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 метров. Финансы и Банки
225
Александр Анащенко: «ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса»
15 июля 2022, 13:42
Александр Анащенко: «ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса»
Последние годы стали для Сбера поворотными – это и ребрендинг, и создание экосистемы. Финансы и Банки
661
Основными отраслями, в которых применяется ответственное финансирование, являются «зелёная» энергетика и жилое строительство. 
14 июля 2022, 18:00
Портфель ответственного финансирования в Поволжском банке Сбербанка за полгода вырос на 28%
Основными отраслями, в которых применяется ответственное финансирование, являются «зелёная» энергетика и жилое строительство.  Финансы и Банки
805
В центре внимания
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
103
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
226
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
501
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
985
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
585
Весь список