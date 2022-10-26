Сбер расширил возможности «Семейной ипотеки» и ипотеки с «Господдержкой»

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Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Собственное жильё даёт семье определённость и уверенность в будущем. Правительство постоянно совершенствует программы льготной ипотеки, и Сбер своевременно отражает эти позитивные изменения в своих ипотечных программах. Это дает возможность ещё большему числу российских семей улучшить свои жилищные условия и приобрести удобную, уютную и современную квартиру или дом. Клиенты Сбера активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку. Так, в сентябре по программе «Господдержки» Сбер выдал 14,9 тыс. кредитов — это на 2,1 тыс. больше, чем в августе. Семейная ипотека также востребована: в сентябре число выданных кредитов по программе выросло более чем на 14% по сравнению с августом — до 6,4 тыс».

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