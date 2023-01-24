Сбер провёл акцию в поддержку донорства костного мозга

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Более 750 сотрудников Сбера поддержали донорство костного мозга. Акция прошла в офисах банка в 25 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске, Калининграде, Перми, Воронеже, Хабаровске и других городах. В рамках мероприятия сотрудники Сбера сдали образцы буккального эпителия и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Идея привлечения в регистр возникла у волонтёров Сбера, они организовали отдельное сообщество доноров костного мозга. Его главная задача — заинтересовать этим видом донорства как можно больше людей, развеять мифы и помочь тяжелобольным пациентам.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбера:

"Помогать людям — в ДНК сотрудников Сбера. Наши волонтёры становятся донорами сами и вовлекают в это движение других: проводят благотворительные и образовательные акции. И это реальная возможность сделать мир лучше, спасая самое дорогое — жизни людей".