Сбер профинансирует строительство 15 новых школ в рамках первой волны госпрограммы «Развитие образования» 

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Сбер профинансирует 15 концессионных проектов ООО «ПроШкола» по строительству новых школ в Республике Бурятия, Калужской, Белгородской и Самарской областях. Общая сумма финансирования составляет 7,3 млрд рублей.

Соответствующие кредитные договоры уже подписаны с дочерними обществами ООО «ПроШкола». Распоряжением Правительства РФ они определены концессионером, с которым субъекты и муниципалитеты могут без проведения конкурса заключать концессионные соглашения, направленные на реализацию проектов по строительству общеобразовательных школ в рамках государственной программы «Развитие образования». В соответствии с государственной программой из федерального бюджета предоставляются субсидии, направленные на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов, предусматривающих создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся.

В результате уже до конца 2022 года в ходе первой волны программы в партнерстве с ООО «Прошкола» будут построены 15 новых школ на 7 тыс. учебных мест. На данный момент в совместной проработке находятся более 160 школ 2-й и 3-й волны программы со сроком ввода объектов в эксплуатацию в конце 2023 и 2024 годов соответственно.

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

«Сбер выступает ключевым кредитором в концессионных проектах по созданию дополнительных мест в общеобразовательных школах в рамках государственной программы "Развитие образования". Эти проекты — наглядный пример того, насколько эффективными могут быть механизмы государственно-частного партнёрства для строительства социально значимых объектов. Ведь в силу демографической ситуации во многих населённых пунктах наблюдается дефицит мест в школах, и в ближайшие несколько лет он будет нарастать. ГЧП — лучший способ решить эту проблему в кратчайшие сроки, ведь благодаря программе уже в ближайшие три года появятся десятки тысяч новых учебных мест».

Алиса Денисова, генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ:

«Благодаря слаженной работе команд регионов, Сбера, ВЭБ и ПроШколы все проекты первой волны обеспечены источниками финансирования, как внебюджетными, так и бюджетными. Строительство новых школ начнется уже в следующем году. Вместе с руководством регионов мы обсуждаем строительство новых школ уже в рамках третьей волны, совместно с партнерами из Сбера готовим заявки. Решение строить школы с использованием механизма государственно-частного партнерства позволяет значительно увеличить количество вводимых школ в регионах с наибольшей потребностью, и значительно снижает финансовую нагрузку на местные бюджеты в момент строительства».