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Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой

29 декабря 2022 16:36
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Правительство РФ продлило эту программу до 1 июля 2024 года.

В 2023 году Сбер продолжит принимать заявки на льготную государственную программу «Ипотека с господдержкой»: Правительство РФ продлило эту программу до 1 июля 2024 года.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы поддерживаем решение Правительства РФ продлить эту программу — самую популярную из всех жилищных программ господдержки. Весь год она пользовалась огромным спросом и стимулировала рынок жилой недвижимости в стране. В 2022 году наш объем выдач по "Ипотеке с господдержкой" составил 545 млрд рублей. Более 145 тысяч семей по всей России, от Калининграда до Владивостока, обрели новую крышу над головой, а значит — стабильность и уверенность в будущем».

Первоначальный взнос по программе — от 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных регионов.

Подать заявку на «Ипотеку с господдержкой» можно онлайн на сайте Домклик.

 

Фото из открытых источников

Теги: СберБанк

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