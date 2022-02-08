Сбер принял участие в обсуждении роли вузов в реализации стратегии научно-технического развития Самарской области

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8 февраля 2022 года в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета состоялся открытый диалог на тему «Роль вузов-победителей программы «Приоритет-2030» в реализации стратегии научно-технологического развития Самарского региона», посвящённый Дню российской науки.

Мероприятие прошло под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, ректора Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва Владимира Богатырёва, ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова, а также председателя Самарской Губернской Думы и президента Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова.

Одним из почётных гостей открытого диалога стала заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, которая поздравила всех присутствующих с днём российской науки и подчеркнула важность сотрудничества Сбера с вузами, в том числе и медицинскими.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Цифровизация в сфере здравоохранения идет быстрыми темпами. Индустрия Здравоохранения Сбера также активно разрабатывает и внедряет цифровые решения в своей деятельности. Уже сегодня наши компании СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА и СберМедИИ являются лидерами на рынке eHealth России. Многие цифровые технологии Сбера применяются в медицинских учреждениях по всей стране. Сбер как ведущая технологическая компания России на протяжении многих лет тесно взаимодействует с ключевыми вузами страны, и это сотрудничество укрепляется и расширяется с каждым годом.

Сбер и Самарский государственный медицинский университет в настоящий момент реализуют целый ряд программ и проектов по внедрению искусственного интеллекта в медицине. Одно из таких решений – Voice2Med – голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанное группой компаний ЦРТ. При использовании решений на базе ИИ в клиниках СамГМУ Самарская область стала в числе лидеров цифровизации здравоохранения на федеральном уровне. Могу с уверенностью сказать, что сотрудничество Сбера с Самарским государственным медицинским университетом в области внедрения новых технологий будет развиваться».

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Голодец за сотрудничество, отметив, что спустя короткое время предварительные договоренности со Сбером уже наполняются конкретными проектами.

На базе СамГМУ совместно со Сбером реализуется ряд проектов в сфере цифровизации здравоохранения. В клиниках СамГМУ используется решение Voice2Med – голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанное группой компаний ЦРТ, которое существенно сокращает время на заполнение документов. Проходит пилотный проект в НИИ кардиологии СамГМУ по использованию дистанционного мониторинга пациентов с ХНИЗ, также используются модели на базе искусственного интеллекта от компании СберМедИИ, в частности модель детекции патологий легких по изображениям компьютерной томографии.

Напомним, что ранее СамГМУ наряду с двумя другими вузами Самарской области – Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королёва и Тольяттинским государственным университетом – вошел в число российских вузов, отобранных для участия в программе государственной поддержки «Приоритет 2030».