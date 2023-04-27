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Сбер предоставит российским вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat

27 апреля 2023 11:54
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Сбер предоставит российским вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat

Сбер приглашает до 10 научных команд из российских ВУЗов стать участником в развитии сервиса GigaChat и получить ресурсы для экспериментов с дообучением и файнтюнингом нейросетевых моделей NeONKA. Им предоставят бесплатный доступ к платформе ML Space и выделят необходимые для обучения GPU ресурсы. Команды вузов будут определены экспертами Сбера на основе открытого сбора заявок через форму на сайте.

Андрей Белевцев, cтарший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Сегодня генеративные модели, такие как ChatGPT, играют важную роль в бизнесе и обществе. Они помогают решать разные задачи — от анализа данных и создания прогнозов до автоматизации процессов, и помощи в принятии решений. Наша задача — поддержать развитие больших генеративных моделей в России. И особенно важно дать шанс молодым специалистам, которые готовы пробовать себя в таких амбициозных проектах. Я уверен, что с поддержкой Сбера сильнейшие команды в области ИИ лучших вузов страны улучшат GigaChat и помогут сделать новую нейросеть по-настоящему умной и востребованной».

Напоминаем, что Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность.

Теги: СберБанк

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