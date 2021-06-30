Сбер повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей
Самарская область вводит паспорта коллективного иммунитета для работодателей
Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей
Самарец забронировал жилье и лишился 60 тысяч рублей
Самарский общепит боится московского антиковидного сценария
Самарский общепит боится московского антиковидного сценария
Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне
Специалисты «Т Плюс» поделились опытом работы в новой ценовой зоне
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сбер повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса

30 июня 2021 10:29
99
Сбер повысил лимит переводов через мобильное приложение для бизнеса

Сбер повысил до 1 млн рублей суточный лимит на платежи в адрес «неподтверждённых» контрагентов в мобильном приложении СберБизнес. 

«Неподтверждёнными» в корпоративном интернет-банкинге Сбера считаются все адресаты платежей, реквизиты которых не были подписаны клиентом. Ранее этот лимит составлял 400 тыс. рублей. Чтобы перевести более значительные суммы, пользователям нужно было перейти в веб-версию интернет-банка: внести контрагента, которому предназначался платёж, в специальный справочник и «подписать» его реквизиты данными из СМС-кода. 

"Это нововведение — наш шаг навстречу тем предпринимателям, которые работают с интернет-банком СберБизнес только через мобильное приложение. Больше им не придётся заходить в веб-версию для подтверждения каждого контрагента и совершения переводов. Эта мера призвана повысить удобство ежедневной работы бизнеса и упростить клиентский путь. В настоящее время до 98% транзакций через мобильное приложение не превышает миллиона рублей", - Анна Лоевская, Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Активная аудитория приложения СберБизнес сейчас превышает 1 млн клиентов.

Теги: мобильное приложение сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
29 июня 2021, 13:12
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объём страхового покрытия. Финансы и Банки
276
Сбер и «Газпром нефть» запустили рассрочку на топливо для бизнеса
29 июня 2021, 10:52
Сбер и «Газпром нефть» запустили рассрочку на топливо для бизнеса
В ходе тестирования сервиса клиенты оформили займы на 33 млн рублей. Средний заём составил один миллион рублей. Финансы и Банки
291
Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
17 июня 2021, 11:49
Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
В нём собраны все сервисы и привилегии, которыми такие клиенты могут воспользоваться на льготных условиях. Финансы и Банки
633
В центре внимания
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
30 июня 2021  10:13
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
116
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
464
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
840
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
316
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
476
Весь список