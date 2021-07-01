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Сбер получил награду за лучшие показатели в мире по противодействию кибермошенничеству

1 июля 2021 15:35
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Сбер победил сразу в двух номинациях международной премии в сфере кибербезопасности Visa Global Service Quality Awards.

Сбер победил сразу в двух номинациях международной премии в сфере кибербезопасности Visa Global Service Quality Awards.

Второй год подряд Сбер признан лучшим в мире за показатели по противодействию кибермошенничеству — Lowest Gross Fraud.

Также Сбер получил признание в номинации High Authorization Approval Rate (высокая скорость проведения авторизации) — за эффективное использование партнёрских отношений, инструментов и стратегий Visa в целях поддержания низкого уровня мошенничества.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

"Сбер занимает лидирующие позиции по противодействию мошенничеству не только в России, но и в мире. В конкурсе Visa ему удалось опередить более трёх тысяч банков-участников. Алгоритмы борьбы с кибермошенничеством постоянно совершенствуются с единственной целью — защитить банк и его клиентов от преступников. В 2020 году удалось предотвратить мошенничество на сумму 57 млрд рублей. Более того, объединив усилия с операторами связи, Сбербанк первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени — ещё на этапе звонка преступника клиенту. Уверен, что это кардинально улучшит ситуацию в борьбе с телефонным мошенничеством в масштабах всей страны. Хочу напомнить, что наше ежегодное международное мероприятие — Cyber Polygon состоится в этом году 9 июля. Его участники получат возможность обменяться мнениями и практиками по всем актуальным вопросам кибербезопасности".

Visa Global Service Quality Awards — это ежегодная премия VISA за качество обслуживания эквайеров, эмитентов и процессинговых центров с самыми высокими показателями и результатами эффективности работы. Для участия необходимо отвечать всем требованиям в таких направлениях, как уменьшение количества случаев мошенничества, авторизация и распространение инновационных платёжных решений. По одним только количественным, измеримым критериям такой чести удостаивается менее 1% клиентов глобальной платёжной сети VisaNet, объединяющей около 16 тыс. финансовых организаций.

9 июля пройдёт международный онлайн-тренинг Cyber Polygon 2021, он будет посвящён безопасному развитию цифровых экосистем. Мероприятие организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола. Тренинг проводится на ежегодной основе, и в 2021 году пройдет уже в третий раз. Главная цель Cyber Polygon — укрепление кибербезопасности на всех уровнях. Мероприятие традиционно будет состоять из двух параллельных треков: онлайн-конференции для широкой аудитории и практического блока для специалистов по кибербезопасности. На конференции спикеры обсудят ключевые риски цифровизации и поделятся лучшими практиками безопасного развития экосистем. Участники технического тренинга будут учиться отражать таргетированную supply chain — атаку на цепочку поставок. Нововведением этого года станут видеоматериалы для специалистов по кибербезопасности, которые не смогут присоединиться к практической части Cyber Polygon 9 июля. В течение всего дня они будут получать записи выступлений экспертов и разборов сценариев тренинга от специалистов BI.ZONE, которые можно будет посмотреть позже.

 

Теги: кибербезопасность награда сбер

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