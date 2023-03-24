Сбер подвел итоги работы за 2022 год

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Поволжский банк Сбербанк провел пресс-конференцию, где топ менеджеры – Председатель Александр Анащенко и его заместители - Ярослав Костарев и Светлана Панкратова - рассказали об итогах работы финансово-кредитной организации в 2022 году.

По словам Александра Анащенко, в работу Сбера активно внедряется искусственный интеллект (ИИ) - так, с его помощью принимается большинство решений по кредитам. Помимо этого, ИИ защищает клиентов от действий мошенников, определяя несвойственные клиентам платежи, переводы и блокируя их.

Одним из приоритетов банка является развитие удобных сервисов для всей семьи, вне зависимости от возраста. Как отметила Светлана Панкратова, все технологии Сбера настроены таким образом, чтобы клиент в любой жизненной ситуации мог решить проблему с их помощью.

В результате за прошедший год рост показателей отмечается в самых разных сферах.

Одной из наиболее актуальных тем остается ипотека. Сбербанк в Поволжье предоставил 29,5 млрд рублей по программе ипотеки с господдержкой. Благодаря этому 10,5 тысяч семей приобрели собственное жилье.

Девелоперы жилой недвижимости в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 году увечили кредитный портфель более чем в 1,5 раза. На 1 января этого года он превысил 80 млрд рублей.

В 2022 году жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей совершили 2,9 млн оплат при помощи сервисов Sberpay. Это вдвое больше, чем за 2021 год. Также увеличился и общий объём транзакций: он превысил 5,8 млрд рублей, что в 4 раза больше показателей 2021 года.

За 2022 год всеми известная программа лояльности «СберСпасибо» была модернизирована, стала максимально удобной и понятной для клиентов банка. Сегодня пользователи могут выбирать категории с повышенными бонусами и получать еще больше реальной выгоды. По словам заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка Светланы Панкратовой, жители Поволжья в 2022 году получили бонусами почти 3 млрд рублей, из них 1 млрд – жители Самарской области.

За 2022 год всеми известная программа лояльности «СберСпасибо» была модернизирована, стала максимально удобной и понятной для клиентов банка. Сегодня пользователи могут выбирать категории с повышенными бонусами и получать еще больше реальной выгоды. По словам заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка Светланы Панкратовой, жители Поволжья в 2022 году получили бонусами почти 3 млрд рублей, из них 1 млрд – жители Самарской области.

Как рассказал Ярослав Костарев, одна из главных задач Сбербанка — поддержка небольших компаний, частных предпринимателей. В 2022 году более 55 тысяч предпринимателей Поволжья открыли расчетный счёт в Сбере. В 2022 году около 40,6 тыс. представителей малого и микробизнеса стали новыми клиентами Сбербанка в Поволжье.

Еще одна важная для населения тема - вклады. По итогам 2022 года портфель вкладов населения в Поволжском банке Сбербанк вырос на 7% и достиг 850,6 млрд рублей. Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля в юанях происходил практически полностью за счёт промовкладов.

Что касается других сфер деятельности Сбера, то, к примеру, в Самаре появится IT-кластер, а также будет создана интерактивная туристическая онлайн-карта.

Фото: kartinkin.net