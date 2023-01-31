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Сбер назвали лучшим работодателем России

31 января 2023 10:41
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Сбер назвали лучшим работодателем России

Сбер вновь был признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter. В 2022 году в исследовании участвовало две тысячи компаний. За лучших работодателей свои голоса отдало 78,4 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос Employee Net Promoter Score (eNPS) прошло 249 тыс. человек. Сбер набрал 125,7 балла — это лучший результат среди крупнейших компаний страны. Итоговый балл каждой компании складывается из внешней оценки кандидатов (40%), внутренней оценки eNPS (40%) и HR-анкетирования (20%). 

Как отмечается в пресс-релизе компании, вызовы, стоящие перед Сбером в 2022 году, потребовали от всех членов команды огромной вовлечённости и отдачи. Для HR в этот период жизненно важным было поддержать своих сотрудников и сохранить команду. Чтобы сохранить ключевых сотрудников, банк развивает систему преемственности. Программа долгосрочного вознаграждения (LTI) помогла банку замотивировать больше тысячи ключевых сотрудников Сбера.

Также по словам пресс-службы, технологичность Сбера проявляется в HR-процессах — прежде всего в инновационной HR-платформе «Пульс». Это полностью отечественное программное решение, в котором есть все кадровые сервисы, HR-аналитика, опросы, внутренние коммуникации и многое другое. 115 тыс. сотрудников пользуются им каждый день. Другая важная составляющая корпоративной культуры Сбера — помощь другим людям, участие в социальных и благотворительных проектах. В 2022 году число волонтёров среди сотрудников Сбера выросло на 30% и достигло 20 тыс. чел.

«Сбер — это место, где люди имеют значение. Каждый человек для нас важен и ценен. Я благодарю всю нашу большую команду за вклад в этот успех бренда Сбера», — отметила Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка.

В 2023 году банк также продолжит поддерживать и создавать условия для развития сотрудников. В фокусе внимания — предотвращение эмоционального выгорания, развитие преемственности и лидерства.

Теги: СберБанк

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