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Сбер начислит 4% годовых бонусами от СберСпасибо на остаток по дебетовой СберКарте

30 сентября 2022 11:37
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Сбер начислит 4% годовых бонусами от СберСпасибо на остаток по дебетовой СберКарте

Специальная акция для новых и действующих клиентов Сбера запускается в Самаре и Самарской области.

Теперь по дебетовой СберКарте на минимальный остаток за месяц можно получать 4% годовых бонусами от СберСпасибо.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

  • с 1 октября по 30 ноября 2022 года оформить дебетовую СберКарту;
  • подключить подписку СберПрайм+ или премиальный пакет услуг;
  • пополнить СберКарту в дату активации (если она оформляется впервые);
  • быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо».

При соблюдении этих условий бонусы будут начислены на бонусный счёт в программе лояльности в следующем месяце.

Сроки действия акции — с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года.

Оформить дебетовую СберКарту можно как в отделении банка, так и самостоятельно на сайте или в приложении СберБанк Онлайн.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка: «Мы постоянно стремимся улучшить условия обслуживания по нашим картам и предоставить нашим клиентам выгодные предложения. Помимо быстрого оформления и бесплатного обслуживания при выполнении условий, к числу преимуществ СберКарты относятся: бесплатный мобильный банк, беспроцентное снятие денег в любых банкоматах, начисление до 10% бонусами от СберСпасибо в повышенных категориях, а теперь — и ежемесячное начисление бонусов на остаток на карте».

 

Теги: СберБанк

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