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Сбер: как за год изменился портрет ипотечного заёмщика в России

27 апреля 2023 15:30
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Аналитики Домклик от Сбера изучили ипотечные программы банка и выяснили, какие категории заёмщиков их выбирают.

Аналитики Домклик от Сбера изучили ипотечные программы банка и выяснили, какие категории заёмщиков их выбирают. В исследовании Домклик представлены результаты по типам недвижимости, ипотеке без льгот и с льготами. Эксперты также узнали, как изменился портрет ипотечного заёмщика с марта 2022 года.

Как считали

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера на первичное, вторичное, загородное жильё и индивидуальное жилищное строительство. Отдельно проанализировали льготные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека» и «Дальневосточная ипотека». В каждом сегменте эксперты Домклик изучили соотношение сделок, заключённых мужчинами и женщинами, возраст и доход заёмщиков, а также регионы с наибольшей долей ипотек.

По «Семейной ипотеке» эксперты Домклик проанализировали семейное положение ипотечников, число детей и их средний возраст. Данные за март 2023 года сравнивались с показателями марта 2022-го. Исключение — «IT-ипотека», для которой в качестве сравнения был взят май 2022 года (момент запуска программы).

Портрет ипотечного заёмщика

Аналитики Домклик отмечают, что с 2022 года наибольшие изменения в портрете ипотечных заёмщиков произошли, например, с точки зрения пола. Так, «Семейную» и «Дальневосточную» ипотеки стали больше брать женщины. Количество таких сделок, заключённых россиянками, выросло на 12,8% и 8,1% соответственно.

Ипотека без льготных программ

Наибольший рост доли сделок с марта 2022 года зафиксирован в Башкортостане (+3%), Кемеровской (+2,4%), а также Новосибирской и Ростовской областях (+1,2%). При этом в столичных регионах отмечается сокращение этого параметра (Москва: -4,5%, Санкт-Петербург: -4,2%, Московская область: -0,5%).