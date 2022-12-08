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Сбер и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»

8 декабря 2022 16:50
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Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, причём без комиссии.

Сбер совместно с X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятёрочка». Сервис запущен в более 13 тыс. «Пятёрочек» по всей стране. Всего в России сейчас свыше 19 тыс. магазинов этой сети — в оставшихся услуга появится в первом квартале 2023 года.

С марта 2022 года снимать наличные можно на кассах супермаркетов «Перекрёсток» (также входит в X5 Group). За это время выдано 216 млн рублей, совершена 101 тыс. трансакций.

Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки, причём без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.

Мы давно сотрудничаем с X5 Group по разным направлениям. Запущенный в марте этого года проект с «Перекрёстком» оказался популярным, поэтому мы решили растиражировать его в сети «Пятёрочка». Наша задача — расширить доступ людей к финансовым услугам с помощью простых и удобных инструментов.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

"За восемь месяцев пилотирования данного проекта X5 Group собрала в регионах большое количество позитивных откликов. Анализ показывает, что возможность получения средств на кассах очень востребована, особенно в регионах с небольшим количеством банкоматов. Данный сервис позволяет жителям экономить время, совмещая покупку продуктов с получением наличных".

Всеволод Старухин, главный финансовый директор X5 Group:

"X5 Group — крупнейшая российская розничная торговая компания, управляющая популярными продуктовыми торговыми сетями, включая «Пятёрочку», «Перекрёсток» и «Чижик»".

Теги: СберБанк

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