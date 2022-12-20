Сбер для зарплатных клиентов запустил новый промовклад

123

В Сбербанке сообщили о запуске нового промовклада со специальной ставкой для зарплатных клиентов. Вклад «Лучший % Зарплатный» стал доступен 20 декабря, его могут оформить клиенты, которые получают зарплату на карту банка. Оформить его можно только дистанционно — в приложении СберБанк Онлайн — до 15 января 2023 года включительно.

Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена. Доступен вклад клиентам, которые получили на карту или счёт Сбера хотя бы одну зарплату в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года, а также участникам программы «Персональный зарплатный проект», которые самостоятельно переводят часть своего оклада в Сбер, чтобы иметь возможность пользоваться привилегиями зарплатных клиентов.

По словам Екатерины Гарцевой, директора дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, новый промовклад станет хорошим подарком для зарплатных клиентов к Новому года и позволит получить дополнительный доход.

«К Новому году мы приготовили отличное предложение по вкладам для зарплатных клиентов и участников программы «Персональный зарплатный проект», которое позволяет получать дополнительный доход на комфортных условиях. Специальный вклад для тех, кто получает зарплату на карты Сбера, отличается от стандартных условий более низкой суммой открытия — 30 тыс. руб., доступным коротким сроком вклада — 3 месяца, а также повышенными ставками на сроках 6 и 14 месяцев. Если открыть вклад на три года, ставка по нему будет максимальной. Мы понимаем, что в предновогодней суете идти в офис не всегда удобно, поэтому оформить депозит «Лучший % Зарплатный» можно в мобильном приложении», – отметила Гарцева.

Фото из открытых источников