Самарские студенты стали призёрами III Межрегиональной юридической олимпиады Сбера

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Поволжский банк Сбербанка провёл III Межрегиональную юридическую олимпиаду для студентов профильных факультетов и учебных заведений. В ней приняли участие 80 учащихся из 11 вузов Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей.

Интеллектуальный поединок состоялся в очном и онлайн формате. Студенческие команды соревновались в знании различных отраслей права и умении решать логические задачи. Вопросы для олимпиады готовили специалисты-практики в области юриспруденции, основываясь на реальных случаях.

По результатам 4 этапов больше всего баллов набрала команда Волгоградского института управления филиала РАНХиГС «Вселенная «Ю». Второе место заняли ребята из команды «Имеем право» Самарского государственного экономического университета, а третье завоевала «Лига справедливости» Астраханского госуниверситета.

Денис Белозерцев, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Олимпиада направлена на повышение правовой и финансовой грамотности молодёжи. Она даёт ребятам возможность проверить, насколько они подкованы в области права и законодательства, как быстро могут находить ответы и решать стоящие перед ними задачи. Кроме того, это прекрасная возможность научиться командной работе».

Светлана Демидова, капитан команды «Имеем право» Самарского государственного экономического университета:

«Мы не первый раз участвуем в юридической олимпиаде Сбербанка, и будем участвовать снова. Очень нравится атмосфера в банке, доброжелательность и приветливость сотрудников. В будущем я бы хотела здесь пройти практику и начать свою карьеру».

Фото: пресс-служба СберБанка