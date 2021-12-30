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С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых

30 декабря 2021 11:11
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С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников: вместе с ним приходят сказка и надежда на позитивные изменения и случаются настоящие чудеса. Сегодня, когда ещё сохраняются ограничения на проведение новогодних ёлок и других праздничных мероприятий, Сбер представил проект «Дед Мороз в каждый дом», с помощью которого можно пригласить Деда Мороза в свой дом, чтобы он поздравил детей и взрослых с наступающим Новым годом.

AR-технологии Сбера позволили создать настоящее волшебство, а благодаря использованию возможностей volumetric-студии Дед Мороз получился максимально реалистичным. У родителей теперь есть уникальная возможность показать детям настоящего Деда Мороза, который до этого приходил по ночам и оставался неувиденным.

С помощью AR-проекта «Дед Мороз в каждый дом» можно создать персональное новогоднее видеопоздравление от Деда Мороза и отправить его в виде открытки или сохранить на смартфоне.

Для того чтобы создать видеооткрытку, надо зайти на сайт проекта «Дед Мороз в каждый дом», выбрать текст одного из семи уникальных поздравлений и ввести имя того, к кому со своим поздравлением обратится Дед Мороз. После этого с помощью технологий Сбера будет создано личное новогоднее видеопоздравление. Его можно посмотреть со своего смартфона, сохранить видео, а также поделиться им со своими близкими или в социальных сетях.

- Сегодня мы все находимся в предновогоднем ожидании, и особенно это ощущение важно для наших детей. К сожалению, пока ещё сохраняются ограничения на проведение новогодних ёлок и других праздничных мероприятий. Но ничто не должно лишить нас праздника. Мы придумали способ подарить волшебство и магию каждому. Благодаря нашему новому проекту Дед Мороз придёт в каждый дом и принесёт с собой новогоднее настроение. Со Сбером совершать добрые дела и радовать близких — легко, просто, доступно. И никакие обстоятельства этому не преграда, - Владислав Крейнин, Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Проект «Дед Мороз в каждый дом» реализован при участии креативного digital-агентства MOSAIC, компании СберМаркетинг и Sber AR/VR Lab с использованием возможностей первой в России volumetric-студии. Sber AR/VR Lab — это подразделение Сбера, которое занимается разработкой проектов, связанных с виртуальной и дополненной реальностью и компьютерным зрением. Лаборатория фокусируется на исследованиях и развитии технологий, формировании SDK и создании продуктов на их основе.

Теги: СберБанк

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