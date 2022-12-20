Я нашел ошибку
Главные новости:
разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников
Разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре
Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре
Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой
Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой
"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января
"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января
В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники
В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
Врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.35
1.74
EUR 70.62
1.84
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро

20 декабря 2022 11:49
41
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро

Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, несколько раз за день обновили максимумы мая; рубль обвалился к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа.

Курс доллара США составил 67,72 руб./$1 в 19:02 по Москве, что на 3,07 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 68 руб. впервые с 11 мая. Евро стоил 72,1 руб./EUR1, подорожав на 3 рубля. Евро торговался выше 72 руб. также впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,04 рубля - до 69,69 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 37,8 копейки - до 9,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро по итогам понедельника, так как участники рынка в течение всего дня отыгрывали потенциальное снижение доходов от экспорта газа и ухудшение показателей внешнеторгового баланса РФ в случае успешного согласования потолка цен на газ на встрече министров энергетики государств - членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать уже с 1 января 2023 года.

Почти одновременно с завершением торгов на Московской бирже стало известно, что страны ЕС все же достигли договоренности по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом сообщило в понедельник вечером постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по потолку цен газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорилось в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.

Потолок, как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить, пишет Интерфакс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
19 декабря 2022  13:45
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
359
В Самаре из-за погоды не работают катки
19 декабря 2022  13:09
В Самаре из-за погоды не работают катки
350
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
19 декабря 2022  11:51
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
765
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
18 декабря 2022  13:21
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
626
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
783
Весь список