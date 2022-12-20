Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро

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Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, несколько раз за день обновили максимумы мая; рубль обвалился к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа.

Курс доллара США составил 67,72 руб./$1 в 19:02 по Москве, что на 3,07 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 68 руб. впервые с 11 мая. Евро стоил 72,1 руб./EUR1, подорожав на 3 рубля. Евро торговался выше 72 руб. также впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,04 рубля - до 69,69 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 37,8 копейки - до 9,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро по итогам понедельника, так как участники рынка в течение всего дня отыгрывали потенциальное снижение доходов от экспорта газа и ухудшение показателей внешнеторгового баланса РФ в случае успешного согласования потолка цен на газ на встрече министров энергетики государств - членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать уже с 1 января 2023 года.

Почти одновременно с завершением торгов на Московской бирже стало известно, что страны ЕС все же достигли договоренности по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом сообщило в понедельник вечером постпредство Польши в Евросоюзе.

"Мы приветствуем договоренность министров ЕС по потолку цен газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорилось в заявлении польского постпредства, опубликованном в твиттере.

Потолок, как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить, пишет Интерфакс.