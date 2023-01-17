Розничный кредитный портфель «Сбера» в 2022 г. вырос до 12 трлн рублей

118

Розничный кредитный портфель Сбербанка в декабре вырос на 1,7% — до 12 трлн руб., с начала 2022 г. увеличился на 12,9%, следует из опубликованной сокращенной отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Отмечается, что главным драйвером роста портфеля стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

Средства физических лиц выросли на 8,2% в декабре и на 8,2% в 2022 году в целом, превысив 18,3 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель банка увеличился в декабре на 0,53% и на 12,4% с начала года, составив 18,8 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 0,8% в декабре — до 8,7 трлн руб.

Кроме того, банк отмечает сокращение доли валютных вкладов за 2022 год почти в два раза. Отмечается также, что доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 процентных пунктов.

Банк в ноябре сообщал, что юридические лица стали держать в Сбербанке меньше средств в долларах и евро - их доля снизилась до 16% на конец октября с 36% на начало года. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц - клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.