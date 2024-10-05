Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков

Клиенты сразу 13 банков пожаловались на то, что у них прошли двойные списания по операциям, пишет iphones.ru.
Как выяснило издание Frank Media, это произошло из-за ошибки на стороне эквайера — Сбербанка. Часть клиентов, оплачивавших покупки в его терминалах столкнулись с двойным списанием средств по картам.
Банки уже пообещали в ближайшие дни вернуть деньги, которые списались с пользователей по ошибке.
Двойные списания произошли в связи со сбоем в терминалах Сбербанка, суммы будут возвращены автоматически. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы это решилось как можно скорее.
— представитель УБРиРа
В список пострадавших попали, в том числе клиенты Росбанка, Юникредитбанка, Т-банка, ВТБ, Московского кредитного банка (МКБ), Альфа-банка, Ак барса, Газпромбанка, Зенита, УБРиРа, СДМ-банка, Райффайзенбанка и Росбанка. [Frank Media]