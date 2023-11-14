Российские банки разместят терминалы для приема карт за рубежом

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Национальная система платежных карт (НСПК) может помочь российским банкам в установке терминалов для оплаты российскими картами за границей, сообщил глава НСПК Владимир Комлев.

По его словам, НСПК, как оператор карт "Мир", может помочь в продвижении "российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей". В первую очередь это популярные туристические страны – Турция, Мальдивы, ОАЭ.

Есть "ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать", – отметил Комлев, которого цитирует РБК.

С марта 2022 года российские банковские карты не принимаются за рубежом за исключением нескольких стран. Турция предложила России использовать свои карты национальной платежной системы Troy вместо карт "Мир".