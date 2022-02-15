Российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля

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Российские банки совместно с Банком России начали тестировать платформу цифрового рубля, участники рынка уже провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, передает ТАСС.

Первые успешные операции на платформе цифрового рубля провели банки ВТБ и ПСБ, позднее уточнили в пресс-службах ВТБ и ПСБ.

"Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой", - сообщила пресс-служба Банка России.

Остальные участники пилотной группы (в нее входят 12 банков) планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем.

Регулятор выступает эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации.

"Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент", - подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Предполагается, что Банк России совместно с участниками рынка будут в течение 2022 года тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля.

"Платформа цифрового рубля - это новые возможности для граждан, бизнеса и государства. Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, - цитирует пресс-служба ЦБ слова первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой. - В течение этого года мы будем тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами".

Предполагается, что в рамках тестирования вначале будут проверены выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов - нерезидентов, указали в ЦБ.

Как проходило тестирование

В рамках тестирования банки - участники разработали прототип мобильного приложения, позволяющего клиенту проводить операции с цифровым рублем, уточнили в ВТБ.

В приложении можно зарегистрироваться как пользователь платформы цифрового рубля, открыть цифровой кошелек, обменять безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые рубли и отправить цифровые рубли другому пользователю платформы. Тестирование завершилось успешными переводами цифровых рублей между клиентами ПСБ и ВТБ.

О цифровом рубле

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.