Программа долгосрочных сбережений поможет создать финансовую подушку безопасности и получать дополнительный доход в будущем

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Программа долгосрочных сбережений начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели. Участие в программе добровольное. Программой долгосрочных сбережений могут воспользоваться граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста.



Операторами программы, которые обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений, являются негосударственные пенсионные фонды.



Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений. Направить свои средства с пенсионного счета на счет по договору долгосрочных сбережений возможно через подачу заявления в НПФ. Список НПФ, которые подключились к программе, можно найти на сайте Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (http://www.napf.ru/PDS).



Программа не предусматривает каких-либо требований к размеру и периодичности взносов, уплачиваемых по программе. Размер как первого, так и последующих взносов определяется гражданином самостоятельно. Кроме того, производить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель.



Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Новый механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников программы, в том числе дополнительное софинансирование со стороны государства в течение 3 лет до 36 тысяч рублей в год.



Кроме того, участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.



Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие надежные ценные бумаги. При этом гражданин может заключить договоры с несколькими операторами. Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций — для дорогостоящего лечения или при потере кормильца. Средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).



«Во-первых, гражданин ничем практически не рискует. Фонды, которые являются единственными провайдерами этого продукта – очень надежный инструмент. Они гарантированы и действующим законодательством, например, фонд не может показать убыток, он обязательно безубыточен для своего клиента. Второе - размер защиты больше, чем в банковском секторе, там 1,4 миллиона рублей, в пенсионном фонде 2,8 миллиона в рамках программы долгосрочных сбережений. И на рынке пенсионных фондов не было ни одного банкротства, что говорит тоже о качестве рынка.

Второй элемент этой программы – финансовая мотивация граждан. Я бы тут выделил несколько аспектов. Первое: вы можете, не обременяя себя большим изъятием средств из текущего потребления, накапливать на будущий период достаточную сумму. Второе: подключается инструмент софинансирования со стороны государства. 36 тысяч рублей – лимит на софинансирование, но важно, что на каждый ваш рубль государство тоже дает свои деньги. Третий источник, который увеличивает сумму накоплений – ваши средства по программе обязательного пенсионного страхования. Сейчас вы никак не можете их использовать, а после принятия программы долгосрочных сбережений сможете вложить их в ПДС. Это тоже снизит нагрузку на ваш кошелек. И плюс налоговые льготы. Вы можете на эти суммы получить вычет, в зависимости от суммы 13% или 15%. Он создает дополнительную мотивацию - вы возвращаете деньги, уплаченные в виде налогов. Так что клиенты совершенно точно выигрывают», - отметил Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).