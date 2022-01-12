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Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы

12 января 2022 12:32
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Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы

В Тольятти работает СберКаток под открытым небом недалеко от театра кукол на площади Свободы. У посетителей катка есть возможность принять участие в конкурсе от Сбера и выиграть призы.

Провести время увлекательно на катке поможет чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является Амбассадором Сбера. К зимнему сезону совместно с ней Сбер подготовил видео-уроки, которые помогут изучить простые и красивые движения на льду. Смотрите видео на promo.sber.ru/2022, участвуйте в конкурсе и получайте возможность выиграть свитшот с автографом Анны Щербаковой.

Что для этого нужно?

  1. Приходите на СберКаток на площадь Свободы, учите простые движения из уроков с Анной Щербаковой и снимайте видео;
  2. Выкладывайте видео в соцсети, отмечайте геолокацию, страницу 
    Сбера и хэштег #КатокСоСбером.

Ледовая площадка в Тольятти, площадью порядка 1250 квадратных метров, благоустроена: установлены красочные ограждения и фотозона с новогодней тематикой. Каток работает круглосуточно и бесплатно для всех желающих. 

Подробности об условиях конкурса и сроках проведения читайте на странице проекта

 

 

Теги: СберБанк

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