Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы

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В Тольятти работает СберКаток под открытым небом недалеко от театра кукол на площади Свободы. У посетителей катка есть возможность принять участие в конкурсе от Сбера и выиграть призы.

Провести время увлекательно на катке поможет чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, которая является Амбассадором Сбера. К зимнему сезону совместно с ней Сбер подготовил видео-уроки, которые помогут изучить простые и красивые движения на льду. Смотрите видео на promo.sber.ru/2022, участвуйте в конкурсе и получайте возможность выиграть свитшот с автографом Анны Щербаковой.

Что для этого нужно?

Приходите на СберКаток на площадь Свободы, учите простые движения из уроков с Анной Щербаковой и снимайте видео; Выкладывайте видео в соцсети, отмечайте геолокацию, страницу

Сбера и хэштег #КатокСоСбером.

Ледовая площадка в Тольятти, площадью порядка 1250 квадратных метров, благоустроена: установлены красочные ограждения и фотозона с новогодней тематикой. Каток работает круглосуточно и бесплатно для всех желающих.

Подробности об условиях конкурса и сроках проведения читайте на странице проекта.