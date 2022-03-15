При поддержке Сбера и министерства культуры Самарской области на карте Самары в 2ГИС появятся туристические маршруты

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В рамках международной туристической выставки MITT-2022 Сбербанк, картографический сервис 2ГИС и министерство культуры Самарской области заключили соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе. Документ подписали управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин, заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов и главный инженер технологического отдела департамента производства компании 2ГИС Наталья Теедемаа.

Стратегическое партнерство Сбербанка, 2ГИС и министерства культуры Самарской области позволит осуществить разработку методики использования данных о транзакционной активности туристического потока в регионе с целью доработки тех туристических направлений, которые представляют основной интерес для гостей региона.

В дальнейшем используемая методика поможет дополнить всестороннее представление об индустрии туризма на территории Самарской области, его ключевых компонентах, а также выявить закономерности, регулярно прогнозировать и управлять потребительским поведением туристического потока в регионе. Кроме того, в рамках действующего соглашения на карту Самары в 2ГИС будут добавлены самые популярные и интересные туристические маршруты c отмеченными объектами культурного наследия регионального значения.

Артур Абдрашитов, заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области:

«Подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС закрепляет наши намерения в реализации целого ряда проектов по цифровизации отрасли туризма с использованием сервисов навигации экосистемы Сбера. В настоящее время мы реализуем проект по созданию специального «туристического слоя» Самарской области на платформе 2ГИС, который будет полноценно доступен уже в ближайшее время».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Самарская область – уникальный регион страны, где теперь каждый желающий без особых сложностей сможет найти множество интересных туристических маршрутов. Надеемся, что сотрудничество Сбера с Правительством Самарской области в сфере развития туризма сделает регион ещё более привлекательным и комфортным для всех путешественников».

Наталья Теедемаа, главный инженер технологического отдела департамента производства управляющей компании 2ГИС:

«Мы рады возможности предложить пользователям ещё более подробную информацию о достопримечательностях Самарской области — в регионе много очень интересных объектов. Теперь пользователи смогут не только построить маршрут к этим местам, но и открыть для себя что-то новое».