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Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области

28 июля 2021 13:19
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Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области

С 1 августа 2021 года Автозаводское отделение (на правах управления), функционирующее в г. Тольятти, интегрируется в состав Самарского отделения ПАО Сбербанк № 6991. На территории всей Самарской области будет действовать Самарское отделение ПАО Сбербанк № 6991, которое базируется в г. Самара.

Интеграция проводится с целью повышения эффективности управления системами банка и оптимизации структуры управления в регионе.

Указанные структурные изменения позволят оптимизировать процессы банковского обслуживания, не отразятся на качестве обслуживания клиентов.

Структурное совершенствование Сбербанка – это неизменный процесс, который помогает модернизировать деятельность банка в первую очередь для удобства наших клиентов в регионе – например, оптимизировать избыточные управленческие звенья и одновременно придать бизнесу большую мобильность. При этом мы стремимся максимально использовать кадровый потенциал прежде всего самого Сбербанка, предоставляя высокоэффективным менеджерам поле для реализации и применения наработанного ими опыта, - Сергей Тютин, Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк

 

Теги: сбер СберБанк

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