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Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT ряда российских банков

2 марта 2022 09:55
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Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT ряда российских банков

Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT ряда российских банков – банков ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщило агентство Блумберг, передаёт Радио Маяк.

Как рассказали собеседники, перечень включает ряд банков, против которых уже введены санкции со стороны содружества. При этом подчеркивается, что Сбербанк и Газпромбанк в списке не фигурируют.

По словам источников, некоторые страны, включая Польшу, настаивали на включении в перечень большего количества финансовых российских финансовых организаций. Уточняется, что в список все еще могут вноситься корректировки.

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