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Покупки с выгодой для всех: перезапущена программа СберРядом в поддержку малого бизнеса совместно с Mastercard

18 июня 2021 12:48
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Покупки с выгодой для всех: перезапущена программа СберРядом в поддержку малого бизнеса совместно с Mastercard

Сбер совместно с Mastercard перезапускает программу в поддержку малого бизнеса СберРядом

Программа СберРядом мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей. Частные клиенты банка — участники программы лояльности «СберСпасибо», — совершая покупки у малого бизнеса, участников СберРядом, расплачиваясь картой Mastercard СберБанка, получат повышенные бонусы в размере до 10% от стоимости покупки. Торговые точки — участники акции отмечаются на сайте проекта и карте 2ГИС (входит в экосистему Сбера), а также наклейкой СберРядом на кассе или двери торговой точки. 

Принять участие в проекте СберРядом могут предприятия малого бизнеса, которые пользуются услугами эквайринга и имеют расчётный счёт в Сбере. Предприниматели, уже обслуживающиеся в банке, могут подключиться к акции в интернет-банке СберБизнес в несколько кликов. А юрлицам, которые пока не являются клиентами банка, необходимо пройти анкетирование на сайте проекта и оставить заявку на подключение. Участие в проекте СберРядом бесплатно как для юрлиц, так и для физлиц: все затраты берут на себя Сбер и Mastercard.

Масштабы движения в поддержку малого бизнеса СберРядом оказались настолько впечатляющими, что мы совместно с Mastercard решили вновь запустить программу. Актуальность и своевременность этой идеи подтверждают не только многочисленные награды проекта, но, самое главное, растущее число участников движения. Мы запускали этот проект в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, осознавая, насколько для предпринимателей важна поддержка именно в этот период. В то же время, учитывая число клиентов Сбера, мы понимали, что реально сможем помочь бизнесу увеличить продажи. В этом году мы доработали техническую часть проекта, и теперь предпринимателям будет ещё проще регистрироваться в СберРядом и увеличивать свои продажи с помощью интернет-банка СберБизнес. А клиенты смогут и дальше открывать для себя новые места ʺна районеʺ и получать за свои покупки повышенные бонусы от ʺСберСпасибоʺ.

Сергей Ганин

Директор дивизиона «Маркетинг корпоративно-инвестиционного бизнеса» Сбербанка

Прошлогодняя акция СберРядом нашла потрясающий отклик у наших клиентов, бизнеса и профессионального сообщества. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы, запросы на пролонгацию, результаты акции и награды в фестивалях, которыми был удостоен проект. Мы рады, что и в этом году нам удастся таким образом поддержать бизнес, а наши клиенты продолжат совершать привычные покупки и получать повышенные бонусы от ʺСберСпасибоʺ.

Андрей Писарев

Директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»

С начала пандемии Mastercard совместно с партнёрами предложила целый ряд инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса во всём мире, в том числе в России. По данным исследования, которое Mastercard провела в сентябре 2020 года, почти 80% опрошенных россиян стали чаще выбирать магазины в своём районе. Мы рады перезапустить со Сбером наш проект, который вновь привлечёт внимание к предпринимателям. Подключаясь к совместной инициативе Mastercard и Сбера, каждый может внести вклад в помощь малому бизнесу.

Владислав Святик

Директор по продажам Mastercard в России

Теги: бизнес сбер СберБанк СберРядом

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