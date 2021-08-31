Почти 115 тысячам ипотечных заёмщиков Сбера из числа многодетных семей списан долг по ипотеке в рамках госпрограммы

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За весь период действия программы поддержки семей, в которых появился третий и последующие дети, СберБанк направил на рассмотрение в ДОМ.РФ более 125 тысяч заявлений на списание долга по ипотеке таким заёмщикам в рамках государственной поддержки. В отношении 114,7 тысячи кредитов уже принято положительное решение о возмещении на общую сумму более 50,7 млрд рублей.

Напомним, программа, по которой государство выделяет до 450 тысяч рублей на погашение части долга по ипотечному кредиту, была запущена в сентябре 2019 года. Оператором программы является Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Сегодня остаётся актуальным решение жилищного вопроса. Конечно, мы высоко оцениваем пользу программы, благодаря которой у семей с тремя и более детьми появляется возможность списать 450 тысяч рублей с суммы долга по ипотеке. Такая поддержка государства очень важна и значима для ипотечных заёмщиков. Уже почти 115 тысяч семей с ипотечным кредитом, оформленным в СберБанке, получили данное возмещение. Кому-то удаётся с помощью этих денег полностью закрыть долг — это больше 7,5 тысячи наших клиентов. Конечно, стоит отметить и работу ДОМ.РФ в данном направлении, - Николай Васев, Вице-президент СберБанка, директор дивизиона «ДомКик» СберБанка

В 2021 году СберБанк направил на рассмотрение в ДОМ.РФ более 49 тысяч заявлений на выплату субсидии. Из них уже по 45 тысячам кредитов принято положительное решение. Средства господдержки на погашение задолженности по ипотеке составили более 20 млрд рублей.

Сегодня в России реализуются меры поддержки, которые должны помочь российским семьям улучшить жилищные условия, а также сделать покупку жилплощади на российском рынке более доступной. Как Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ уделяет большое внимание исполнению всех программ, оператором которых является на сегодняшний день. В том числе я говорю о такой важной программе, которая предусматривает списание долга по ипотеке для граждан с тремя и более детьми. СберБанк — безусловный лидер на ипотечном рынке, поэтому неудивительно, что больше всего заёмщиков именно этой кредитной организации получили поддержку по программе, - Алексей Ниденс, Управляющий директор ДОМ.РФ