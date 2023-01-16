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По итогам декабря потребительские расходы россиян выросли на 3,6% — до 5,6 трлн рублей

16 января 2023 16:49
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Немного ускорились траты на непродовольственные товары: с 2 по 8 января они выросли на 0,6% г/г.

По итогам декабря расходы россиян на товары и услуги составили 5,6 трлн руб., что соответствует росту на 3,6% г/г в номинальном выражении (т. е. без учёта инфляции). При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, россияне продолжили активно тратить сбережения и на неделе с 2 по 8 января.

На первой неделе января 2023 г. темпы роста потребительских расходов оказались достаточно высокими (+6,8% г/г), что сопоставимо с ростом неделей ранее (+6,8% г/г за 26 декабря 2022 г. — 1 января 2023 г.). В номинальном выражении их объём был низким, но это соответствует нормальной сезонности, которая вызвана новогодними каникулами.

Немного ускорились траты на непродовольственные товары: с 2 по 8 января они выросли на 0,6% г/г. Есть признаки того, что в новогодние каникулы население отправилось в торговые центры. Например, расходы в категории «Одежда, обувь и аксессуары» за предыдущую неделю снизились на 12,1% г/г (в декабре 2022 г. снижение было выше: -20,9% г/г), траты на «Товары для красоты и здоровья» уменьшились на 5,4% г/г (-13,0% г/г за декабрь 2022 г.), а на «Бытовую технику и электронику» упали на 14,2% г/г (-22,9% г/г за декабрь 2022 г.).

Расходы на услуги за предыдущую неделю оказались довольно высокими (+11,9% г/г). Это ускорение не является ростом трат на внутренний туризм: расходы на «Авиабилеты» упали на 4,6% г/г (+12,4% г/г в декабре 2022 г.), а на «Отели в России» — на 14,9% г/г (-5,7% г/г). Однако выросли и ускорили темпы роста расходы на «Кафе, бары и рестораны» — +21,7% г/г (+19,8% г/г в декабре 2022 г.).

Продовольственные расходы за 2−8 января увеличились на 9,3% г/г. По сравнению с декабрём 2022 г. есть небольшое ускорение (+7,8% г/г за декабрь 2022 г.).

СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно показано, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более 20 индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них: индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования Лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.

Теги: СберБанк

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