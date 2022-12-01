Оплата телефоном по SberPay QR доступна на 1 млн платёжных терминалов Сбера

Я нашел ошибку
Главные новости:
В уголовно-исполнительной системе региона Павел Покровский известен своими делами.
Председатель Общественного совета УФСИН СО Павел Покровский удостоен благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина
Лучшего по профессии определяют среди представителей 13 филиалов компании.
В Самаре проходит конкурс профессионального мастерства среди сварщиков ПАО «Т Плюс»
По итогам мероприятия слушатели смогут задать спикерам свои насущные вопросы по процедуре вступления в права наследования и по другим волнующим темам.
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
Главные герои фотографий – хранители традиций, те, кто сохраняет и популяризирует культуру и традиции народов нашей страны.
В СО начинает свою работу Всероссийская фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации»
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность экспорта автомобилей Lada в страны Африки
При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.
На портале Госуслуг появился SberPay
Для реабилитации и профилактики заболеваний.
Главный терапевт СО: физическая активность необходима людям с ограниченными возможностями здоровья 
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Оплата телефоном по SberPay QR доступна на 1 млн платёжных терминалов Сбера

1 декабря 2022 14:56
139
По планам, к концу года эта цифра вырастет ещё на 150 тыс.

Сбер увеличил количество POS-терминалов для приёма бесконтактной оплаты по QR-коду SberPay до 1 млн. По планам, к концу года эта цифра вырастет ещё на 150 тыс.

Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнёра.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, а бонусы СберСпасибо начисляются как при оплате картой. Для бизнеса при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20%.

Кроме того, с 14 ноября по 31 декабря 2022 года при оплате по QR-коду есть шанс выиграть до 5 млн бонусов СберСпасибо. Для этого достаточно совершить покупку на сумму от 1000 рублей.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

"Мы продолжаем развивать инновационные, удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. В следующем году мы оснастим абсолютно все POS-терминалы Сбера технологией SberPay QR. А это значит, что ещё больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных".

Подробнее о SberPay QR: для покупателей, для продавцов.

 

Фото:   press.sber.ru

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.
01 декабря 2022, 15:26
На портале Госуслуг появился SberPay
При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков. Финансы и Банки
153
Теперь корпоративные клиенты Сбера могут обслуживаться более чем в 5,5 тысячах офисов по всей России.
01 декабря 2022, 09:00
Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов
Теперь корпоративные клиенты Сбера могут обслуживаться более чем в 5,5 тысячах офисов по всей России. Финансы и Банки
213
Наибольший рост по количеству платежей через удаленные каналы произошел по оплате подписок –он составил 44% по отношению к 10 месяцам прошлого года.
30 ноября 2022, 14:54
В Сбере рассказали, что жители Поволжья оплачивают удаленно наиболее часто
Наибольший рост по количеству платежей через удаленные каналы произошел по оплате подписок –он составил 44% по отношению к 10 месяцам прошлого года. Финансы и Банки
445
В центре внимания
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
158
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
177
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
2197
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
377
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
628
Весь список