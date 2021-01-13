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Объём торгов на брокерских счетах Сбербанка составил 216 млрд рублей в новогодние праздники

13 января 2021 18:19
98
Самыми популярными инструментами среди инвесторов — клиентов Сбербанка в начале января оказались акции и депозитарные расписки.

В новогодние праздники клиенты Сбербанка активно совершали операции на фондовом рынке: общий объём торгов вырос на 115% по сравнению с показателями за тот же период 2020 года и составил 216 млрд рублей. В частности, объём торгов на брокерских счетах вырос на 116% по сравнению с прошлогодней праздничной неделей, объём торгов на ИИС — на 98%.

Самыми популярными инструментами среди инвесторов — клиентов Сбербанка в начале января оказались акции и депозитарные расписки — объём операций с этими инструментами в совокупности вырос на 141% в годовом выражении. Популярностью у инвесторов также пользовались облигации — объём операций с ними вырос на 75% по сравнению с праздничной неделей в 2020 году.

Российские инвесторы могли совершать сделки во время новогодних праздников в 2021 году: 4, 5, 6, 8 января — на фондовом и срочном рынках, 4, 5, 6, 7, 8 января — на внебиржевом рынке. В 2020 году операции на рынках были доступны 3, 6 и 8 января.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

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21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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