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Общественный центр и офис Сбера в Самаре победили в национальной премии Green Office Awards 2022

29 ноября 2022 12:39
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Общественный центр и офис Сбера в Самаре победили в национальной премии Green Office Awards 2022

Первый в России общественный центр Сбера и прилегающий к нему офис в Самаре на ул. Вилоновской, 13 получили сразу несколько наград национальной премии зелёного строительства и эксплуатации Green Office Awards 2022. Сбер победил в главной номинации «Лучший зелёный офис» и двух специальных номинациях «Лучший экологический дизайн и проектные решения офиса/здания» и «Лучший офис/здание по сохранению здоровья сотрудников».

В номинации «Лучший зелёный офис» жюри отметило экологичный и эргономичный дизайн помещений общественного центра Сбера и прилегающего к нему офиса, раздельный сбор и сдачу в переработку фракций, использование систем фильтрации воды вместо кулеров, общее снижение более чем на 20% от норматива удельного расхода электроэнергии и суммарное снижение выбросов парниковых газов на 28,8% от норматива. Кроме того, жюри оценило инклюзивность пространства и насыщенную программу экопросвещения для пользователей объекта, доступную в том числе онлайн.

Общественный центр Сбера — первый в России подобный центр, который объединяет ecofriendly-сообщество Самарской области и других регионов Поволжья. В нём жители региона, неравнодушные к темам экологии, социальной поддержки и развития культуры, бесплатно проводят мероприятия, обсуждают экологические и социальные инициативы, реализуют проекты.

В оформлении общественного центра и прилегающего офиса Сбера использованы современные материалы и технологии, которые отвечают всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также создана безбарьерная доступная среда.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Внедрение современных зелёных технологий в офисах Сбера — значимый аспект нашей ESG-политики. Офисы, отвечающие экостандартам, безопасны и наиболее комфортны как для наших клиентов, так и для сотрудников. Отмечу, что общественный центр Сбера и прилегающий к нему офис в Самаре этим летом получили золотой сертификат соответствия российским экостандартам. Новая победа подтверждает, что забота о клиентах и создание для них максимально комфортных условий — для нас постоянный приоритет».

Премия Green Office Awards отбирает лучшие объекты офисной недвижимости в сферах энерго- и водоэффективности, экологического дизайна, сохранения здоровья сотрудников, экологически ответственных систем закупок и других сферах по российской системе оценки для экологичных офисных объектов СДС «Зелёный офис. Ecogreenoffice» № РОСС RU.З1963.04ЗОФ0 совокупно с оценками жюри. Конкурсантов премии оценивали ведущие эксперты из России и других стран в сфере ESG и зелёного строительства, среди которых Наталья Ушакова (Российское экологическое общество, РЭО), Екатерина Кузнецова (Green Office Club/GBCG), Гай Имз (Совет по экологическому строительству, RuGBC Россия), Франсуа Нонненмашер (ООО «Коллиерз Интернешнл») и многие другие.

 

Теги: СберБанк

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