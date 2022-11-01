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Новые телевизоры от Сбера поступили в продажу

1 ноября 2022 18:16
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Новинки представлены в двух диагоналях — 32 и 43 дюйма с разрешением HD и Full HD соответственно.

Пресс-служба Сбера сообщает, что в продажу поступили сразу две модели умных телевизоров Sber. Новинки представлены в двух диагоналях — 32 и 43 дюйма с разрешением HD и Full HD соответственно. Они работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ, поэтому пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением можно голосом с помощью виртуальных ассистентов Салют.

Благодаря российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление, пользователям доступны бесплатные ТВ-каналы, онлайн-кинотеатры, популярные видеосервисы. Дополнительные сервисы можно уставить из каталога приложений. Кроме того, на ТВ можно слушать музыку, запускать игры, открывать разные сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам Салют. Также разработчики обещают регулярное обновление, стабильную работу сервисов и оперативную техническую помощь.

Отдельное внимание в Сбере уделили дизайну новых телевизоров. Экстерьер новых телевизоров Sber наследует облик других умных устройств бренда. У моделей минималистичный безрамочный дизайн.

Стоит отметить, что цены на ТВ выглядят довольно демократично. Пока приобрести их можно в официальном интернет-магазине Сбера. Но в будущем обещают появление телевизоров Sber в розничных сетях партнёров.

 

Фото:   Сбер

 

Теги: СберБанк

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