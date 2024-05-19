В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагога

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Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести штрафы до 700 тысяч рублей за оскорбление педагога, следует из документа, опубликованного в ее Telegram-канале.

"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП РФ новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в письме.

Согласно инициативе, за публичное оскорбление педагогического работника при исполнении им обязанностей предлагается установить ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей, а за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете - наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей.

"Участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для защиты педагогов ... Предложенная мера позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей, их защиты, а также повысит общественное признание педагогических работников и их статус в российском обществе", - подчеркнула депутат в своем Telegram-канале.

При это она отметила, что каждый такой случай должен быть тщательно исследован и доказан, а принятие новой нормы КоАП РФ не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса, пишет РИА Новости.