Началась регистрация школьников на программу развития предпринимательских талантов SberZ

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2 декабря открывается приём заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений — SberZ. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и получить навыки XXI века — работа в команде, управление проектом, лидерство: они смогут пройти весь цикл создания собственного стартапа — от генерации идеи до запуска. Победители разделят призовой фонд, получат поддержку в развитии проекта по завершении программы и преференции при поступлении в вузы.

Акселерация проводится в три этапа общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций, практических заданий, знакомства с инструментами создания цифровых продуктов, а также курса по технологическим трендам от восьми лабораторий Сбера. Обучение проходит на образовательной платформе СберКласс, которая позволяет использовать в обучении интерактивные форматы. Спикерами образовательного курса выступят ведущие предприниматели России, в том числе руководители компаний экосистемы Сбера.

На втором этапе участники объединятся в команды и пройдут индивидуальную и групповую работу с менторами над MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») своих проектов. По итогам этой работы лучшие команды выступят на демодне, где представят свои проекты руководству Сбера, инвесторам и ректорам российских вузов. Победители разделят призовой фонд, смогут получить преференции при поступлении в вузы и поддержку в коммуникациях с инвестсообществом и потенциальными заказчиками.

Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый бизнес-проект или даже идею. Подать заявку можно до 14 февраля 2022 года.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

"Основатели многих международных корпораций делали свои первые шаги в бизнесе в совсем юном возрасте потому, что молодые люди со свежим мышлением и открытостью новому могут увидеть тренды раньше. Эта способность особенно важна для сегодняшнего мира, который находится в процессе мощной технологической трансформации. В рамках программы SberZ старшие школьники из любого региона страны смогут приобщиться к миру новейших разработок и получат ценные знакомства для своего развития".

В 2021 году участие в программе приняло 14 тысяч школьников со всей страны. Познакомиться с составом команд-победителей и посмотреть их выступления можно по ссылке.