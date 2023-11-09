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Набиуллина: после повышения ключевой ставки наличные возвращаются в банки

9 ноября 2023 12:42
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Набиуллина: после повышения ключевой ставки наличные возвращаются в банки

Наличные средства начали возвращаться в банки после повышения ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ). Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Реакцию на повышение ключевой ставки мы уже видим, в сентябре произошел важный перелом — началось возвращение наличных денег в банки», — сказала она в ходе совместного заседания комитетов финансово-экономического блока в Госдуме.

Набиуллина связала это с возросшей привлекательностью ставок по депозитам в 13–14%, которые обеспечивают хорошую и не имеющую рисков доходность вложений, пишут "Известия".

До этого, с осени прошлого года, наблюдался устойчивый рост наличных в обращении, поскольку люди держали сбережения при себе, напомнила глава ЦБ.

Ранее, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Она стала максимальной с начала мая прошлого года.

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