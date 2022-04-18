Набиуллина: Банковская система России крепко стоит на ногах

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Банковская система России крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, заявила, выступая в Госдуме, глава Центробанка Эльмира Набиуллина. При этом она отметила, что период существования экономики на запасах конечен.

ЦБ РФ ожидает, что во втором – начале третьего квартала экономика страны войдет в период активной структурной трансформации.

По оценке Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Санкции уже сказались на финансовом секторе и сейчас будут влиять на реальный.

В условиях санкций Центробанк имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов, сказала Набиулина. Она отметила, что ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу, передает Радио Маяк.