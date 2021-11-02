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На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты

2 ноября 2021 13:18
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На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты

Первый день международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey, которую Сбер проведёт 10–12 ноября 2021 года, будет посвящён влиянию ИИ на различные сферы жизни общества и развития бизнеса, а также роли новейших технологий в области ESG.

Конференция начнётся с панельной дискуссии о стратегической роли и экономическом потенциале технологических компаний в решении задач ESG и устойчивого развития, в которой первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудит с глобальными лидерами и начинающими стартапами роль технологических компаний в развитии нового цифрового мира для решения глобальных проблем человечества, а также экономический потенциал применения ИИ в краткосрочной и долгосрочной перспективе для решения задач ESG. В дискуссии примут участие Том Грубер, американский компьютерный ученый, изобретатель и предприниматель, специализирующийся на системах обмена знаниями и коллективного разума, Кумеш Арумуган, соучредитель и генеральный директор венчурного стартапа в области ИИ Accern.

Далее запланированы последовательные выступления на тему «Технологические компании и ESG». Среди спикеров — Сет Добрин, глобальный директор по ИИ компании IBM; Патрис Аманн, глава Департамента финансовых сервисов в регионе EMEA компании Microsoft; Андрей Алексеенко, вице-президент по региону Северная и Восточная Европа компании Teradata.

Конференцию продолжит панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса», в которой примут участие Дэниел Чжоу, президент Huawei в регионе Евразия; Ральф Хауптер, президент по региону Азия компании Microsoft; Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot. Эксперты обсудят задачи, стоящие в области ESG перед корпоративным сектором, в решении которых может помочь ИИ, предпосылки использования ИИ в ESG-трансформации компаний, а также лучшие кейсы и практики.

Затем последует блок выступлений keynote talks по теме «Бизнес и ESG», в том числе с участием Сергея Дутова, директора по развитию и индустриальным партнёрам Фонда «Сколково».

Следующим в повестке ESG-секции станет тематический блок «Содействие комплексному развитию человеческой цивилизации», в рамках которого эксперты обсудят инклюзивные цифровые технологии, предубеждения в сфере ИИ, а также ИИ и приоритетные цели климатической повестки. Среди спикеров тематического блока — Ханан Салам, учёный-исследователь и основатель организации Women in AI; Алексей Мельник, основатель онлайн-платформы SOL.

Кроме того, ESG-повестка также будет интегрирована в конференцию AI Journey Junior для школьников — ещё одно мероприятие в рамках AI Journey.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Технологии искусственного интеллекта — это мощный инструмент для преобразования мира. Они могут помочь решить сложнейшие проблемы ESG и устойчивого развития планеты, острота которых нарастает с каждым годом. Однако, чтобы это произошло, нам необходимо договориться об общих правилах и этических принципах применения ИИ, наладить глобальное цифровое сотрудничество и, разумеется, продолжать совершенствовать технологии ИИ, не забывая о том, что этот инструмент должен использоваться для общего блага. Международная конференция AI Journey — отличная площадка для обсуждения этих и других вопросов, критически важных для будущего всего человечества».

Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

Для просмотра конференции необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

Контакты для связи с организаторами: info@ai-journey.ru..

Теги: СберБанк

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