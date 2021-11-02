На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты

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Первый день международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey, которую Сбер проведёт 10–12 ноября 2021 года, будет посвящён влиянию ИИ на различные сферы жизни общества и развития бизнеса, а также роли новейших технологий в области ESG.

Конференция начнётся с панельной дискуссии о стратегической роли и экономическом потенциале технологических компаний в решении задач ESG и устойчивого развития, в которой первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудит с глобальными лидерами и начинающими стартапами роль технологических компаний в развитии нового цифрового мира для решения глобальных проблем человечества, а также экономический потенциал применения ИИ в краткосрочной и долгосрочной перспективе для решения задач ESG. В дискуссии примут участие Том Грубер, американский компьютерный ученый, изобретатель и предприниматель, специализирующийся на системах обмена знаниями и коллективного разума, Кумеш Арумуган, соучредитель и генеральный директор венчурного стартапа в области ИИ Accern.

Далее запланированы последовательные выступления на тему «Технологические компании и ESG». Среди спикеров — Сет Добрин, глобальный директор по ИИ компании IBM; Патрис Аманн, глава Департамента финансовых сервисов в регионе EMEA компании Microsoft; Андрей Алексеенко, вице-президент по региону Северная и Восточная Европа компании Teradata.

Конференцию продолжит панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса», в которой примут участие Дэниел Чжоу, президент Huawei в регионе Евразия; Ральф Хауптер, президент по региону Азия компании Microsoft; Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot. Эксперты обсудят задачи, стоящие в области ESG перед корпоративным сектором, в решении которых может помочь ИИ, предпосылки использования ИИ в ESG-трансформации компаний, а также лучшие кейсы и практики.

Затем последует блок выступлений keynote talks по теме «Бизнес и ESG», в том числе с участием Сергея Дутова, директора по развитию и индустриальным партнёрам Фонда «Сколково».

Следующим в повестке ESG-секции станет тематический блок «Содействие комплексному развитию человеческой цивилизации», в рамках которого эксперты обсудят инклюзивные цифровые технологии, предубеждения в сфере ИИ, а также ИИ и приоритетные цели климатической повестки. Среди спикеров тематического блока — Ханан Салам, учёный-исследователь и основатель организации Women in AI; Алексей Мельник, основатель онлайн-платформы SOL.

Кроме того, ESG-повестка также будет интегрирована в конференцию AI Journey Junior для школьников — ещё одно мероприятие в рамках AI Journey.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Технологии искусственного интеллекта — это мощный инструмент для преобразования мира. Они могут помочь решить сложнейшие проблемы ESG и устойчивого развития планеты, острота которых нарастает с каждым годом. Однако, чтобы это произошло, нам необходимо договориться об общих правилах и этических принципах применения ИИ, наладить глобальное цифровое сотрудничество и, разумеется, продолжать совершенствовать технологии ИИ, не забывая о том, что этот инструмент должен использоваться для общего блага. Международная конференция AI Journey — отличная площадка для обсуждения этих и других вопросов, критически важных для будущего всего человечества».

Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

Для просмотра конференции необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

Контакты для связи с организаторами: info@ai-journey.ru..