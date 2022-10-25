Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенты, показавшие наилучшие результаты в рамках фестиваля, будут рассматриваться в качестве кандидатов для участия в региональных соревнованиях.
Прошел фестиваль комплекса ГТО среди студентов вузов Самарской области
Добровольные пожарные команды оказывают большую помощь и содействие в тушении пожаров в регионе.
За последние 6 дней добровольные пожарные приняли участие в тушении 4 пожаров
Приборами точного земледелия в регионе оснащено порядка 40–50% машинно-тракторного парка.
Цифровизация в сельском хозяйстве: в фермерском хозяйстве Большеглушицкого районе на полях курсируют новые комбайны Т-500
27 октября первый вице-мэр лично оценит готовность техники к работе по зимнему регламенту.
В Самаре все профильные службы продолжают подготовку к будущему зимнему сезону
В турнире участвовали сто спортсменов из Центрального федерального округа, Москвы, Татарстана и Самарской области.
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
Победитель регионального этапа представит Самарскую область на федеральном этапе конкурса.
В Самарской области выбрали лучшую швею
Как отмечают специалисты, ранняя диагностика болезней является залогом их успешного лечения.
В этом году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 700 тысяч жителей губернии
Финальная игра состоится в декабре 2022 года.
Команда КВН Самарского филиала «Т Плюс» вышла в финал «Лиги трудовой молодежи»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.16
-0.04
EUR 60.16
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

25 октября 2022 13:53
162
Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey-2022 пройдёт в онлайн-формате и вновь объединит ведущих исследователей, представителей науки и бизнеса, технических специалистов в области AI/ML, представителей органов власти, а также государственных и общественных организаций, занимающихся деятельностью по устойчивому развитию.

Участников ждут выступления ведущих ученых, исследователей и экспертов мирового уровня из компаний-лидеров в области применения AI/ML-технологий. Кроме того, в этом году запущен трек AI Journey Science, в рамках которого особое внимание будет уделено развитию науки и взаимодействию научного сообщества с представителями государства и бизнеса. Также на площадке мероприятия традиционно пройдет конференция AI Journey Junior, направленная на популяризацию искусственного интеллекта среди молодёжи.

Первый день конференции, 23 ноября, будет состоять из двух тематических направлений: научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). Обширная программа первого дня включит в себя презентации передовых инноваций в области AI/ML, выступления ведущих экспертов для обсуждения вопросов о роли технологий AI на благо устойчивого развития и ESG, дискуссии об этических аспектах использования искусственного интеллекта, постер-сессию, воркшопы, мастер-классы и интерактивы по AI-технологиям и ESG для молодого поколения и многое другое.

24 ноября продолжит свою работу научный трек AI Journey Science. Во второй день конференции состоятся презентации научных AI/ML-исследований, обсуждение возможностей применения научных AI/ML-разработок при участии представителей отраслевых компаний и разработчиков AI-решений, обмен лучшими практиками и кейсами использования AI в бизнесе, а также выступления, посвящённые ключевым AI-технологиям и трендам.

Кроме того, на конференции будут подведены итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest, организованного при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

"Международная конференция AI Journey стала доброй традицией для российского и мирового научного сообщества. Мы провели нашу первую конференцию в далёком 2016 году. Мы получили много позитивных откликов и поняли, что AI-комьюнити нуждается в таких площадках, ведь они драйвят десятки тысяч наших соотечественников на создание топовых AI-продуктов, конкурентоспособных на мировой арене. Я приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в конференции — сделать это можно совершенно бесплатно, просто подключившись к онлайн-трансляции", - Александр Ведяхин, Первый заместитель председателя правления Сбербанка

Следить за ходом конференции можно на сайте, отдельная регистрация не требуется.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Этот онлайн-ресурс поможет людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников.
25 октября 2022, 14:13
Сбер создал первую в России библиотеку знаний по киберграмотности
Этот онлайн-ресурс поможет людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от... Финансы и Банки
143
Раньше закладные в электронном виде выпускались только для жилья на вторичном рынке.
24 октября 2022, 16:33
Теперь и для новостроек: Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр усовершенствовали электронные закладные
Раньше закладные в электронном виде выпускались только для жилья на вторичном рынке. Финансы и Банки
389
Зампред Сбербанка рассказал, что самым успешным месяцем стал сентябрь, что позволило вернуться на уровень прошлого года.
21 октября 2022, 15:02
Анатолий Попов: Корпоративный кредитный портфель Сбербанка достиг уровня прошлого года
Зампред Сбербанка рассказал, что самым успешным месяцем стал сентябрь, что позволило вернуться на уровень прошлого года. Финансы и Банки
672
В центре внимания
600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года
25 октября 2022  11:44
600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года
221
Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны
25 октября 2022  10:56
Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны
189
Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области
25 октября 2022  10:38
Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области
208
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
366
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
343
Весь список