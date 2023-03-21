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Малый бизнес может рассчитать свои риски на онлайн-калькуляторе и получить скидку на страховку

21 марта 2023 18:28
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Предприниматели теперь могут в игровой форме оценить риски своего бизнеса, а затем оформить страховку у СберСтрахования со скидкой до 40%.

Предприниматели теперь могут в игровой форме оценить риски своего бизнеса, а затем оформить страховку у СберСтрахования со скидкой до 40%. Для этого клиенты должны воспользоваться уникальным калькулятором.

Вначале бизнесмену предлагается ответить на ряд простых вопросов: в какой сфере работает компания, какие основные активы используются в бизнесе, есть ли кредиты и так далее. После предприниматель пытается спрогнозировать, сколько денег он потеряет, если случится непредвиденное событие, например, пожар. А затем калькулятор выводит на экран рассчитанную по специальной методике сумму возможного убытка, которая включает ущерб имуществу, ответственность перед третьими лицами, перерыв в деятельности. Также предприниматели могут ознакомиться с реальными историями бизнесов и суммами полученных ими компенсаций по страховым случаям клиентов СберСтрахования.

Предприниматели могут избежать непредвиденных расходов, если заранее оформят комплексную страховую программу «Защита 360°». Пройдя калькулятор до конца, предприниматель получит скидку на эту программу в размере 40%.

Денис Кузавлёв, директор центра «Корпоративное страхование» Сбербанка:

«Как показывают опросы, только один российский предприниматель из пяти в полной мере осознаёт все риски своего бизнеса. Всё дело в психологии: нам кажется, что если не думать о плохом, то оно и не случится. Даже пытаясь оценить возможные потери, скажем при пожаре, бизнесмены обычно их сильно недооценивают. Сбер в своих решениях опирается на последние тренды и удобство для клиента. Онлайн-калькулятор — современный инструмент, который позволит предпринимателю оценить вызовы, которые могут возникнуть в непредвиденных ситуациях. Анализируя страховые случаи наших корпоративных клиентов, мы видим: не будь у них страховки, многие предприниматели могли бы потерять свой бизнес. Полис перекладывает все эти риски на страховую компанию, и предприниматель может сконцентрироваться на развитии своего дела. Статистика это подтверждает: "Защиту 360°" уже оформили более 26 тыс. предпринимателей».

Комплексная программа для малого бизнеса «Защита 360°» позволяет застраховать всё необходимое в одном полисе. В программе 4 блока — страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности. Предприниматель может выбрать те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности, либо сразу все. В каждом блоке можно установить оптимальный размер страхового покрытия (от 500 тыс. до 5 млн рублей) и подключить дополнительные опции.

Так, к основному пакету защиты активов, в который входит страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, движимого имущества и денег в кассе, можно добавить защиту конструктивных элементов зданий, а также защиту от особенно актуальных сегодня киберрисков.

Финансовый блок предусматривает страхование от недополучения прибыли из-за перерыва в деятельности (например, если магазин пострадает от затопления, очевидно, что какое-то время он будет простаивать, а предприниматель — терять деньги).

Защита сотрудников включает страхование персонала от несчастных случаев и услуги телемедицины. Кроме того, в этот блок включены медицинский и лекарственный навигаторы — они помогают подобрать медицинское учреждение, узнать стоимость его услуг, записаться на приём, проанализировать состав назначенных препаратов и подобрать их аналоги. Добавить можно такие опции, как диагностирование критических заболеваний и COVID-19, защиту от клеща и осложнений после прививок.

Блок страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при эксплуатации недвижимого имущества можно дополнить экологической ответственностью и предусмотреть риск ответственности за качество товаров, работ и услуг.

Теги: СберБанк

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