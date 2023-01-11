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Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки

11 января 2023 13:41
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Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки

В Сбере сообщили, что за первые 9 дней января банк принял почти 3,8 тыс. заявок на получение ипотеки по программе «Господдержка» на общую сумму 16,3 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» банк получил свыше 4,6 тыс. заявок на 20,2 млрд рублей, подсчитали в Домклик.

Напомним, ранее Правительство РФ продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года. Изменилась и «Семейная ипотека»: с января получить жилищный кредит Сбера по льготной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже, либо есть ребёнок с инвалидностью.

Ранее пресс-служба финансовой организации сообщила, что в декабре Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов. Кроме того, в конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день – 29 декабря количество сделок в день впервые превысило 6100 (из них по господдержке — 1900 сделок).  По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жильё пришлось 218 млрд рублей, на первичное — 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 17 млрд.

Теги: СберБанк

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