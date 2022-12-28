Итоги года со Сбером: персональные результаты клиентов за 2022 год

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Как и в прошлом году, банк снова помог клиентам определить личные финансовые результаты, обновив свой проект «Итоги СберГода».

Клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом — а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в СберМаркете или Самокате. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы на Okko или слушали любимую музыку на Звуке. Сколько бонусов СберСпасибо получили, сэкономили с подпиской СберПрайм, пожертвовали на добрые дела на сайте СберВместе и так далее.

Отчёт максимально персонализирован, так что каждый узнает про себя много интересного. Для этого достаточно зайти на сайт проекта и авторизоваться по Сбер ID.

Посмотрев собственную финансовую историю уходящего года, пользователи могут перейти к общим итогам Сбера. Они увидят, например, что в 2022 году клиенты банка 10,8 млн раз посещали салоны красоты, более миллиона часов общались в сервисе видеоконференций SberJazz, приобрели в ипотеку более 700 тыс. уютных квартир и домов и оплатили картами Сбера 157 млн поездок на такси.

Фото из открытых источников