IT-ипотеку от Сбера в Поволжье чаще берут мужчины от 35 до 44 лет

149

В регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка ипотеку для IT-специалистов чаще всего берут мужчины – 81%. При этом в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях наиболее часто данный вид льготной ипотеки оформляют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – 43% от общего количества, на втором месте – мужчины от 25 до 35 лет – 29%, на третьем – женщины в возрасте от 35 до 44 лет – 14%.

Размер кредита может достигать 18 млн рублей для городов, численность населения которых превышает 1 млн человек, и до 9 млн рублей, где численность населения меньше. В Поволжье средний размер ипотечного займа в Сбере по данной льготной программе составляет более 5 млн рублей.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк всегда активно поддерживает государственные ипотечные программы. Льготная ипотека для IT-специалистов – это один из наиболее эффективных и востребованных финансовых инструментов на рынке, который помогает сотрудникам данной отрасли улучшить свои жилищные условия. Стоит отметить, что ставка по данной ипотеке с господдержкой одна из самых низких на рынке».

Напомним, что взять ипотеку по льготной ставке 5% могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Фото: ru.freepik.com