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ИИ повысил на 20% решаемость вопросов корпоративных клиентов Сбера при первом обращении в контактный центр

2 февраля 2023 15:06
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Сбербанк подвел итоги реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в контактном центре для юридических лиц.

Сбербанк подвел итоги реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в контактном центре для юридических лиц. По итогам 2022 года внедрение ИИ в работу чат-бота повысило количество решаемых при первом обращении вопросов клиентов на 20% год к году.

По итогам 2022 года наиболее популярными тематиками обращения корпоративных клиентов Поволжского банка Сбербанка стали платежи и переводы (заказ выписки, статус платежей), обслуживание счета, вопросы по бизнес-картам, самоинкассация и кредиты.

Технологии ИИ применяются в работе контактного центра для распознавания и анализа речи, классификации обращений виртуальным ассистентом, а также для автоматизации процесса верификации сканов документов. В результате улучшается качество сервиса для клиентов и сокращается объем рутинных процессов для операторов линии поддержки.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:

«По итогам 2022 года суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в процесс обслуживания корпоративных клиентов в контактном центре составил 260 млн рублей. Помимо финансового эффекта, который Сбербанк извлекает от использования новых технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютные новые механики в оказании лучшего сервиса. В будущем году мы планируем предложить наши наработки в области ИИ внешнему рынку решений для контактных центров в России».

Справочно: Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Астраханской, Саратовской и Ульяновской областей

Теги: СберБанк

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