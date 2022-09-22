Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT

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Необходимо полностью отказаться от зарубежной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

России следует ввести систему расчетов, которая обязательно минует SWIFT, сообщает Смотрим.

"Мы даже в рамках ЕАЭС при расчетах в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого. У нас есть система передачи финансовых сообщений. Аналогичные системы существуют во многих странах – Китае, Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и несвифтовых системах передачи информации", – отметил Костин на международном банковском форуме "Банки России – XXI век".

SWIFT – международная система совершения межбанковских платежей. Евросоюз ввел против России многочисленные санкции и отключил от SWIFT некоторые российские банки.