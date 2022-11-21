Я нашел ошибку
Главные новости:
Неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет наложение административного штрафа.
28 жителей Самарской области привлечены к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке 
Более 1000 студентов и школьников Самары стали зрителями профилактического спектакля «Звук позади самолета или Разговор, которого не было».
В Самаре подошел к завершению проект «Голоса»
Возникает проблема рабочих мест, потому что огромное количество рабочих мест автоматизируется и роботизируется.
Футуролог рассказал, что новым вызовом для человечества является проблема старения населения
В SberStudent могут принять участие студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов.
До окончания приема заявок на Молодёжные акселераторы Сбера осталась неделя
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитанниками детских садов провели акцию «Быть заметным – модно».
Полицейские и общественниками региона провели профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения
Полицейские подробно разъяснили ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков.
В Сызрани полицейские провели ряд профилактических встреч с подрастающим поколением
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохраниться туман и гололед
К участию в фестивале допускаются граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше.
Самарцы могут сдать нормы ГТО в фитнес-клубах
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

До окончания приема заявок на Молодёжные акселераторы Сбера осталась неделя

21 ноября 2022 17:52
165
В SberStudent могут принять участие студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов.

Сбер продолжает принимать заявки на молодёжные акселераторы. До 1 декабря 2022 года можно подать заявку на участие в акселераторе для студентов SberStudent и в школьном акселераторе Сбера.

В SberStudent могут принять участие студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов. Для участников проведут обучение по основам предпринимательства, работы в команде, дизайн-мышления, познакомят с индустриями и технологиями, проведут мастер-классы по публичным выступлениям и искусству ведения переговоров. В ходе обучение, участники вместе с экспертами разработают бизнес-продукт, который в дальнейшем смогут реализовать в жизнь.

Школьный акселератор Сбера проводится для школьников 8–11-х классов и студентов профессиональных образовательных организаций. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счёт средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Чтобы стать успешным, очень важно постоянно совершенствоваться, учиться, общаться с экспертами в разных сферах и получать актуальную информацию. Сбер уже несколько лет проводит для школьников и студентов акселераторы, на которых молодые люди учатся создавать бизнес-проекты и реализовывать их в жизнь. На протяжении нескольких месяцев участники общаются с ведущими специалистами Сбера, совместно решают бизнес-кейсы, разрабатывают свои проекты. Сейчас проходит набор участников на новый сезон, уверен, что это станет отличной возможностью для молодых людей Поволжья попробовать свои силы и получить новый опыт в создании и развитии собственного бизнеса».

Лучшие команды молодёжных акселератов Сбера представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призёры акселератора SberStudent получат гранты от партнёра акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.

Финалисты школьного акселератора Сбера смогут воспользоваться преференциями при поступлении в вузы, а победители дополнительно получат призы от организаторов и партнёров программы.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»
18 ноября 2022, 12:42
Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»
За последние несколько лет количество онлайн сервисов стремительно растёт и покрывает все сферы жизни. Финансы и Банки
567
Благодаря технологии SberPay оплачивать покупки или снимать наличные в банкоматах можно без использования карт.
17 ноября 2022, 17:28
В России вновь можно оплачивать покупки с телефона. SberPay возвращается
Благодаря технологии SberPay оплачивать покупки или снимать наличные в банкоматах можно без использования карт. Финансы и Банки
762
Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона.
17 ноября 2022, 16:17
Сбер возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов Android
Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Финансы и Банки
738
В центре внимания
На предприятиях региона будут внедрять технологию цифровых двойников.
21 ноября 2022  15:27
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области
232
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
21 ноября 2022  10:39
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
200
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
882
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
3792
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
722
Весь список