Банки отказались поддержать законопроект о доступе силовиков к данным клиентов

102

Представители банковской отрасли в ответ на новый законопроект, рассматриваемый в Государственной Думе РФ, заявили, что доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Об этом сообщает РБК.

Как говорится в письме Ассоциации банков России, направленном в Минцифры и Госдуму, принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным. «Банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда», — уточняется в обращении.

Как говорится в «антиотмывочном» законодательстве, банки обязаны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Однако непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления финансовых организаций.

Представители банковской отрасли также назвали риски информационной безопасности и возможность превышения должностных полномочий лицами, которые имеют доступ к базам данных. Эксперты не исключают возможность утечки информации. Как отмечает издание. банки предложили альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб. В Госдуме пообещали найти компромиссное решение, пишет Лента.